Deve scontare tre anni per stalking, minacce aggravate e danneggiamento: arrestato

Per l'uomo, un 44enne di Terracina che era ai domiciliari e la cui condanna è diventata definitiva, si sono aperte le porte del carcere

Era stato condannato per stalking, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e danneggiamento a seguito di incendio e aveva da scontare una pena residua di tre anni di carcere essendo diventata definitiva la sentenza.

Ieri per F.R., 44 anni, di Terracina che già si trovava agli arresti domiciliari, sono scattate le manette in esecuzione del provvedimento di carcerazione firmato dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa su richiesta del sostituto procuratore Martina Taglione e eseguito dai carabinieri della stazione di Terracina.

L’uomo è stato quindi condotto in carcere dove dovrà finire di scontare la pena alla quale è stato condannato.