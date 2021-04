Lancio di materiale pericoloso e invasione di campo durante una gara sportiva: condanna e arresto

I carabinieri di Terracina hanno arrestato un 52enne del luogo in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Latina

E' finito in carcere a Frosinone un uomo di 52 anni di Terracina, arrestato dai carabinieri della stazione locale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina. L'uomo è stato infatti condannao per aver lanciato materiali pericolosi e aver scavalcato una recinzione fino a invadere il campo di gioco durante un evento sportivo.