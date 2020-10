Pusher sorpreso a vendere cocaina: un arresto e una denuncia dei carabinieri a Terracina

Un arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti a Terracuna da parte dei carabinieri. I militari, durante un servizio di controllo del terriotiro, hanno sorpreso un uomo del luogo di 46 anni mentre cedeva a un acquirente quattro dosi di cocaina del peso complessivo di 1,5 grammi. Lo stupefacente è stato recuperato subito dopo e il cliente è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga e anche resistenza a pubblico ufficiale per avere opposto resistenza ai militari nel tentativo di eludere i controlli. L'uomo infatti ha chiuso con violenza una porta a vetri contro uno dei carabinieri intervenuti.

Subito dopo si è proceduto a una perquisizione personale e domiciliare in casa del 46enne, che ha consentito di scoprire altri 28 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di domiciliari.