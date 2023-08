Sorpreso a vendere dosi di droga: in casa due etti e mezzo di marijuana

Arrestato in flagranza di reato, mentre era intento a spacciare dosi di stupefacente. I carabinieri del Nor della compagnia di Terracina hanno fermato un 31enne del luogo già conosciuto alle forze dell’ordine. Lo hanno bloccato e controllato subito dopo fermato aver ceduto una dose di marijuana a un 29enne, nei cui confronti si procede in via amministrativa.

La successiva perquisizione personale ha poi consentito di trovare indosso al pusher ulteriori 10 grammi circa di marijuana e 9 grammi circa di hashish. I militari a quel punto hanno deciso di procedere a un ulteriori accertamenti e hanno perquisito anche l’abitazione del 31enne ubicata in altro comune, dove sono stati rinvenuti altri 250 grammi di marijuana, in parte contenuti all'interno di una busta del peso e il rimanente suddiviso in 40 dosi già confezionate. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.