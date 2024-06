Cerca di scappare dal bar all'arrivo dei carabinieri: nascondeva 14 involucri di eroina

Si trovava all'interno di un bar di Terracina ma quando sono entrati i carabinieri per effettuare un controllo si allontanato in tutta fretta dal locale e ha gettato a terra una bustina sospetta. Il gesto non è sfuggito ai militari, che hanno recuperato il materiale di cui l'uomo cercava di disfarsi, accertando che conteneva 14 involucri di cellophane dentro i quali c'erano dosi di eroina.

La droga aveva un peso complessivo di 4,5 grammi. Colto sul fatto, l'uomo, cittadino indiano di 36 anni, è stato arrestato e trattenuto temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia di Terracina in attesa della celebrazione del rito direttissimo.