Evade dai domiciliari e si scaglia contro i sanitari dell'ambulanza: arrestato

L'uomo, 40 anni, è stato arrestato di nuovo a Terracina per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima aveva avuto una lite in casa e si era allontanato

Era sottoposto al regime detentivo degli arresti domiciliari ma ieri sera dopo aver litigato violentemente con la sorella convivente è uscito di casa, violando così gli obblighi di legge. E' accaduto a Terracina dove gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un 40enne.

I poliziotti infatti notando che l'uomo presentava una ferita sul volto per la precedente lite in famiglia, hanno richiesto sul posto l'intervento di un'ambulanza per prestare le cure del caso. Ma l'uomo si è scagliato con violenza contro i sanitari, trattenuto solo dall'intervento degli agenti, sputando contro uno dei soccorritori.

A nulla sono valsi i tentativi di calmarlo. Il 40enne è finito quindi di nuovo agli arresti in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà nella mattinata di domani, 17 luglio, presso il tribunale di Latina.