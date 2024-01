Sotto l'effetto di droghe minaccia la moglie e aggredisce un agente: imprenditore arrestato

Lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse è stato arrestato dalla polizia un imprenditore di 52 anni di Terracina. All'alba di oggi i poliziotti sono intervenuti in un'abitazione in risposta alla richiesta di aiuto di una donna che era stata minacciata dal compagno. L'uomo era andato in escandescenza e la signora, temendo per la sua incolumità, si era allontanata da casa rifugiandosi in casa del cognato.

All'arrivo degli agenti ha riferito che il compagno, in seguito all'assunzione massiccia di stupefacenti, aveva cominciato a delirare. Visto il suo forte stato di agitazione aveva quindi cercato di riportarlo alla calma ma a quel punto ha cominciato a essere minacciata di morte e ha deciso così di mettersi in salvo fuggendo da casa con una scusa. L'uomo nel frattempo si era presentato in commissariato ancora in forte stato di alterazione, mostrando un atteggiamento oppositivo e aggressivo anche alla presenza del personale dell’Arma dei carabinieri a cui era stato richiesto supporto.

Negli uffici del commissariato il 52enne mostrava un evidente stato di agitazione e alternava momenti di lucidità con altri di manifesta aggressività con comportamenti anche autolesionistici, rifiutandosi di farsi controllare per verificare se avesse indosso armi o oggetti contundenti. Il personale del 118, immediatamente allertato, non è riuscito neppure a visitarlo. Improvvisamente l'uomo ha cominciato a inveire contro i sanitari e ha aggredito e minacciato un agente: "Pezzo di merda… ti schiaffo un cazzotto pure se sei immortale…”. Poi, con uno scatto si è alzato dalla sedia e si è scagliato contro il poliziotto spingendolo con violenza contro la parete.

Solo alla fine è stato bloccato e arrestato per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.