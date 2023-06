Invia alla ex 30 messaggi con minacce di morte, poi la raggiunge a casa e cerca di sfondare la porta

Minacce, vessazioni e aggressioni subite dal compagno. Tutto era stato segnalato da una donna di Terracina in una serie di esposti presentati più volte al commissariato di polizia di Terracina. Ora l'uomo, un 36enne del posto, è stato arrestato dagli agenti in flagranza di reato per maltrattamenti. Negli ultimi tempi infatti, nonostante la fine della convivenza della coppia, gli episodi di aggressione si erano acuiti e due giorni fa una nuova segnalazione della vittima ha portato il commissariato a predisporre un servizio di controllo a tutela della donna.

L'ex compagno infatti le aveva annunciato che stava per raggiungerla per cacciarla di casa e farsi consegnare tutti gli oggetti in oro presenti nell'appartamento. Quando gli agenti hanno raggiunto l'abitazione lo hanno in effetti sorpreso mentre sbatteva contro la porta d'ingresso il casco che aveva in mano e urlava e inveiva contro la ex pretendendo di entrare. A quel punto l'uomo è stato bloccato dai poliziotti che hanno anche sequestrato il suo telefono cellulare scoprendo che aveva inviato alla donna ben 32 messaggi nell'arco di 43 minuti, intimandole di lasciare la casa, di consegnare gli oggetti preziosi e minacciando di morte lei e il padre.

La segnalazione è stata poi inviata al pubblico minitero di turno Simona Gentile che, analizzando gli elementi acquisiti dagli agenti, ha disposto l'arresto e il trasferimento in carcere del 36enne. Il giudice questa mattina ha poi convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.