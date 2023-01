Litiga in strada con la ex fidanzata ma aveva il divieto di avvicinarsi a lei

Una violenta lite tra una coppia ha richiamato l'attenzione dei passanti e reso necessario l'intervento dei poliziotti a Terracina. Una volta raggiunto il luogo indicato gli agenti hanno notato subito in strada le persone segnalate, intente a discutere in modo animato. Una volta riportati entrambi alla calma è stato accertato che i due avevano avuto una relazione sentimentale conclusa però in maniera poco pacifica.

L'uomo inoltre, un cittadino del luogo di 47 anni, era già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e del divieto di comunicare con lei con ogni mezzo. Una misura questa scattata in seguito a una denuncia per maltrattamenti in famiglia. Alla luce di quanto accertato per il 47enne è scattato questa volta l'arresto. Il giudice lo ha poi rimesso in libertà in attesa dell'udienza di convalida. Alla donna invece è stata fornita assistenza da parte del specializzato della polizia di Stato.