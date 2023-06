Ancora una violenza contro le donne, questa volta consumata a Terracina in appartamento ubicato all'interno di un residence. Nella mattinata del 4 giugno i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Nor della compagnia locale hanno ricevuto la segnalazione della vittima, che non è riuscita però a fornire precise indicazioni sul luogo. La donna, una 41enne, era stata aggredita e picchiata dal marito ma è riuscita ad afferrare il telefono e a chiedere aiuto.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno documentato che la violenza fosse ancora in atto e dai riscontri è emerso subito che non si trattava della prima volta e che la vittima aveva già subito analoghe aggressioni ripetutamente anche in passato. A carico dell'uomo, 47enne straniero, è scattato dunque l'immediato arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Latina, è stato trattenuto nella camere di sicurezza della compagnia.