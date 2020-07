Maltrattamenti continuati e lesioni personali ai familiari: 48enne arrestato a Terracina

Un 48enne di Terracina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale in esecuzione di un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Latina. L'accusa è di maltrattamenti continuati e lesioni personali aggravate rivolte ai familiari.

Il gip ha concordato con i risultati di un'indagine dell'Arma, che in più occasioni avevano raccolto le denunce, e ha disposto per l'uomo l'arresto. Dopo le formalità di rito il 48enne è stato dunque condotto presso la propria abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria.