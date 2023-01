Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla moglie: arrestato dopo anni di abusi

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri dell'aliquota radiomobile del Nor della compagnia di Terracina. In carcere è finito un 50enne del luogo.

Dopo la denuncia della moglie, i carabinieri hanno indagato e ritenuto l'uomo responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della donna, 51enne, e anche di violenza sessuale. I comportamenti violenti, le aggressioni e gli abusi erano cominciati, secondo quanto raccontato dalla vittima, già dal 2018 ed erano andati avanti fino allo scorso ottobre.

Dopo i riscontri degli ivnestigatori il gip del tribunale di Latina, concordando con le richieste avanzate dalla procura, ha emesso dunque il provvedimento eseguito di custodia cautelare eseguito nei giorni scorsi.