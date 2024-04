Viola il divieto di avvicinamento alla ex, scatta l'allarme del braccialetto elettronico

Ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna per il quale gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico. L'uomo, un 37enne di Terracina, incurante dell'allarme segnalato dal dispositivo elettronico, si è avvicinato alla donna oltre al limite consentito e si è impossessato del dispositivo della donna danneggiandolo per renderlo inefficace.

La segnalazione è però pervenuta alla sala operativa della questura, che ha prontamente allertato il commissariato di Terracina. Gli agenti hanno così effettuato l’analisi dei tracciati del dispositivo elettronico ricostruendo tre violazioni al divieto di avvicinamento da parte dell’uomo nel corso della stessa giornata. Alla luce di quanto accertato, in applicazione della recente normativa che consente l'arresto in flagranza differita entro 48 ore dal fatto, l'uomo è stato dunque rintracciato e arrestato. In fase di convalida il giudice oltre a ripristinare il divieto ha disposto a carico del 37enne anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.