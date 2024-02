Violentata a 12 anni dalla zio mentre i genitori sono fuori casa

Violentata dallo zio a 12 anni mentre i suoi genitori erano fuori caso e avevano chiesto al parente di badare ai figli. La storia agghiacciante arriva da Terracina, dove un uomo di 35 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato in regime di domiciliari. La famiglia ha presentato la denuncia alla polizia lo scorso ottobre, dopo aver appreso di una violenza sessuale avvenuta circa 8 mesi prima.

La ragazzina si era confidata con la sorella maggiore e le aveva raccontato che in un'occasione in cui i genitori avevano chiesto allo zio di restare con i bambini durante la loro assenza, quest'ultimo, mentre tutti gli altri dormivano, si era intrufolato nella sua camera e nel suo letto e aveva abusato di lei. La vittima aveva anche spiegato di non aver avuto il coraggio di raccontare prima cosa le era successo perché temeva di non essere creduta e anche perché aveva paura. Nei mesi scorsi i genitori avevano quindi presentato una denuncia che ha dato il via alle indagini degli investigatori di Terracina Durante gli accertamenti, condotti di concerto con l'autorità giudiziaria, la ragazza è stata ascoltata in audizione protetta, confermando integralmente quanto aveva già confidato alla sorella. Una ricostruzione che è risultata in tutto attendibile e che ha portato l'autorità giudiziaria ad avanzare richiesta al gip di una misura cautelare a carico dello zio.

All'uomo, arrestato e posto ai domiciliari, verrà applicato il braccialetto elettronico.