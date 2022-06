Perseguita la ex moglie, arrestato dagli agenti che si sono finti clienti del negozio

Continuava a perseguitare la ex moglie ed è stato arrestato proprio mentre la tormentava per l’ennesima volta sul posto di lavoro alla presenza di numerose persone.

Ai arresti domiciliari è finito un 41enne di Terracina colto nella flagranza del reato di atti persecutori presso un’attività commerciale della città. Era stata la donna a chiedere l’intervento della Polizia a causa delle ripetute irruzioni del suo ex che la cercava, costringendola a nascondersi all’interno di un locale del negozio in cui lavora. Così è stato predisposto un servizio di appostamento con agenti in abiti civili, confusi tra i clienti dell’attività e alla fine l’uomo è arrivato e mentre si aggirava tra gli spazi del locale commerciale, cercava di contattarla telefonicamente per individuarla. Nel parcheggio esterno l’uomo aveva anche provveduto a bloccare l’autovettura della donna parcheggiando la propria auto in modo da impedirne ogni possibilità di fuga. Così gli agenti sono intervenuti bloccandolo.

I successivi accertamenti, svolti anche con l’ausilio della locale Polizia stradale dotata della strumentazione di rilevazione alcolemica, hanno consentito di accertare che il 41enne era in elevato stato di ebbrezza alcolica, circostanza per la quale gli è stata sequestrata l’auto. Già la notte precedente la donna aveva chiesto l’intervento della Polizia avendo notato l’autovettura dell’ex coniuge in prossimità della propria abitazione. Gli agenti della Volante del Commissariato di Terracina, intervenuti a seguito della richiesta, avevano effettuavano un controllo ad esito del quale effettivamente avevano trovato l’uomo all’interno del seminterrato dell’abitazione, nascosto al buio nell’intercapedine di un locale adibito a ripostiglio. L’uomo è stato dunque posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e sarà interrogato nei prossimi giorni.