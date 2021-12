Banda di ladri in trasferta, due uomini intercettati e denunciati dalla polizia a Terracina

Sono considerati due componenti di una “banda di ladri in trasferta” i due uomini che nella giornata di ieri sono stati denunciati dalla polizia a Terracina. Si tratta di un 24enne e di un 37enne, entrambi di origine georgiana in arrivo dalla provincia di Napoli, che sono caduti nella rete dei controlli degli uomini del locale Commissariato.

Gli agenti erano impegnati in uno dei servizi tesi al contrasto dei reati predatori quando hanno intercettato un’auto sospetta con targa straniera con a bordo due uomini che, alla vista della Volante, hanno tentato di far perdere le loro tracce per eludere il controllo.

Ma raggiunti sono statti sottoposti ad operazioni di controllo che hanno fatto emergere, spiegano dalla Questura, “chiari elementi che indicavano i due come componenti di una ‘banda di ladri in trasferta’”.

I due uomini, risultati già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro i patrimonio, sono stati infatti trovati in possesso di strumenti atti allo scasso, di maschere per travisarsi, coltelli di varie dimensioni e di una bomboletta spray contenente una sostanza vietata nel nostro paese in quanto classificata come aggressivo chimico.

Dopo le operazioni di rito per uno dei due fermati si è provveduto all’emissione di un decreto di espulsione dal territorio nazionale in quanto sprovvisto di titoli alla permanenza in Italia, mentre nei confronti dell’altro soggetto il Questore di Latina ha emesso un foglio di via dal comune di Terracina per 3 anni con rimpatrio verso il comune di domicilio. Entrambi poi sono stati denunciati per il concorso nei reati di porto abusivo di armi e di aggressivi chimici oltre che del porto di arnesi atti allo scasso, mentre sono al vaglio eventuali collegamenti tra i soggetti e altri episodi delittuosi.