Battuta di caccia al cinghiale illegale a Campo Soriano, denunciato un bracconiere

Un gruppo di cacciatori è stato sorpreso oggi dai carabinieri forestali mentre stava effettuando una battuta al cinghiale illegale in località Campo Soriano a Terracina. I militari del Nucleo Investigativo erano impegnati in un servizio mirato a reprimere atti di bracconaggio all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi quando hanno sorpreso il gruppo riuscendo a bloccare un bracconiere a cui immediatamente sono state sequestrate l’arma comune da sparo (fucile da caccia) e le munizioni, mentre il resto dei componenti si è dato alla fuga lasciando nella vegetazione due cinghiali che avevano nel frattempo abbattuti.

Gli animali, anch’essi posti sotto sequestro, spiegano dal Nipaaf, per una migliore conservazione, sono stati “debitamente eviscerati e posti in un locale refrigerato in uso all’ATC LT2, posti in custodia giudiziaria a disposizione degli inquirenti”.

Al vaglio dei militari ci sono tutti i componenti della squadra che ha partecipato alla battuta. Il bracconiere identificato è stato, invece, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.