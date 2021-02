Terracina, nascondeva un etto di cannabis e 12mila euro: 57enne arrestato dalla polizia

Operazione antidroga della polizia a Terracina che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di stupefacente e di un ingente quantitativo di denaro. L’attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e arriva al termine di un apposito servizio di contrasto allo spaccio.

La droga di cui è stato trovato in possesso il 57enne finito agli arresti è stata scovata nel corso di perquisizioni personale e locale che sono state seguite anche con l’ausilio di due unità cinofile - Isco e Faye - della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno. Nello specifico, durante l’operazione sono stati rinvenuti un etto di cannabis, 12 grammi di cocaina e una pistola scacciacani, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

La perquisizione, inoltre, ha permesso di trovare anche poco meno di 12.000 euro in banconote di vario taglio, poi sequestrati in quanto ritenuta provento dell’illecita attività. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per il 57enne sono stati disposti i domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.