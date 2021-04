Caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura: sette arresti del Nas a Terracina

Operazione contro il caporalato in provincia di Latina. Dalle prime ore della mattinata a Terracina e in provincia di Veneza i carabinieri del Nas di Latina stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, ritenute responsabili di associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della manodopera straniera in agricoltura, estorsioni, impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra, che costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica.

Nell'operazione sono stati impiegati 50 militari del comando carabinieri per la Tutela della salute di Latina e Venezia e del nucleo carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, con il supporto del nucleo elicotteri di Pratica di mare. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata presso il comando provinciale di Latina.