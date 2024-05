Precedenti per maltrattamenti, furti e rapina: espulso cittadino marocchino

Ancora controlli per il contrasto all'immigrazione clandestina. A Terracina gli agenti di polizia hanno accompagnato un cittadino marocchino di 37 anni, risultato irregolare, al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.

L'uomo, controllato dalle forze dell'ordine, è risultato avere diversi precedenti penali e di polizia per maltrattamenti, furti, rapine e ricettazione. A giugno del 2022 gli era stato negato il permesso di soggiorno e contestualmente era stato emesso nei suoi confronti l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, ordine a cui però l'uomo non ha ottemperato. Effettuati così gli accertamenti per l'identificazione e le verifiche sulla sua regolarità, sono state avviate le procedure ministeriali per l'espulsione.