Botte e insulti nel bar al ragazzo omosessuale, quattro condanne

Sono stati tutti condannati i quattro ragazzi di Fondi arrestati il 14 ottobre dello scorso anno per l'aggressione omofoba ai danni di un ragazzo di Terracina, picchiato e insultato all'interno di un bar perchè omosessuale. Michele Ciaccia, 38 anni, Massimiliano Di Crocco, 47 anni, Salvatore Di Manno, 32 anni, e Francesco De Filippis, 26 anni oggi sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per rispondere di lesioni aggravate dalla finalità discriminatoria. Il processo, su richiesta degli avvocati difensori Maurizio Forte e Giulio Mastrobattista, si è svolto con rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena e si è chuso con quattro condanne.

La vittima, un 31enne di Terracina, il 31 agosto 2022 era entrato in un bar per fare colazione ed era stato avvicinato da alcuni componenti del gruppo che lo avevano insultato con frasi pesantemente offensive. "Brutta femminella, ti ammazzo. Non hai capito chi siamo noi. Siamo gente pericolosa di Fondi" poi lo avevano aggredito fisicamente colpendolo con calci e pugni e poi con un portacenere sulla testa. Un uomo presente nel locale aveva cercato di intervenire ma i quattro nel frattempo erano scappati salvo poi essere identificati attraverso le immagini delle telecamere e arrestati. La vittima era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina dove i sanitari avevano riscontrato un trauma cranico con ferite alla testa e contusioni multiple, formulando una prognosi di dieci giorni.

Oggi il processo davanti al gup al quale il pibblico ministero Giorgia Orlando al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a due anni di reclusione ciascuno per Ciaccia, Di manno e Di Crocco e un anno e sei mesi per De Filippis, l'unico incensurato. Il giudice al termone della camera di consiglio ha applicato una pena di un anno e dieci mesi a Di Crocco, un anno e otto mesi a Ciaccia e Di Manno: a nessuno dei tre è stata concessa la sospensione condizionale avendo già precedenti specifici. De Filippis è stato invece condannato a un anno e quattro mesi con la sospensione condizionale.