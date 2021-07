Servizi straordinari di controllo del territorio: raffica di denunce a Terracina

Controlli straordinari del territorio a Terracina. Nell'attività sono stati impegnati i militari di Monte San Biagio e San Felice Circeo e quelli della stazione dei carabinieri di Terracina con la collaborazione dell'8ç reggimento carabinieri Lazio.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà un uomo di 52 anni residente a Itri trovato in possesso di alcuni grammi di eroina suddivisi in tre dosi, un 23enne del posto che aveva in auto un'ascia di acciaio con martello multifunzione della lunghezza di 17 centimetri. Altre tre persone, una donna di Gaeta, un 48enne e una giovane di 19 anni, sono stati invece sorpresi alla guida delle rispettive auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. I loro veicoli sono stati dunque sottoposti a sequestro e le patenti di guida ritirate.

Complessivamente, durante il servizio sul territorio, sono state controllate 665 persone e fermati 488 automezzi, effettuati 16 controlli con etilometro ed elevate 35 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.