Operazione 'Estate sicura', due denunce per spaccio di sostanze stupefacenti

E’ stato un fine settimana di controlli sul territorio per i carabinieri della stazione di Terracina che nell’ambito dell’operazione ‘Estate sicura’ finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori nonchè al monitoraggio della circolazione stradale, hanno denunciato a piede libero due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 44enne del posto che, a seguito di perquisizioni domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, suddiviso in 5 involucri e di un 22enne originario di Frosinone, anche lui sottoposto a perquisizioni domiciliare e veicolare, e trovato in possesso di 8 grammi circa di hashish, suddiviso in 6 involucri, di un bilancino di precisione oltre a 50 euro in contanti provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito dei servizi sul territorio sono state inoltre controllate 209 persone e 146 automezzi; effettuati 13 controlli con precursori etilometrici; elevate 10 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada per un totale di 758 euro.