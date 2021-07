"Estate sicura" a Terracina, i controlli dei carabinieri: denunciati due giovani con arnesi da scasso

Fine settimana di controlli nel comune di Terracina da parte dei carabinieri della compagnia nell'ambito dell'operazione "Estate sicura". Il monitoraggio è stato finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. Il risultato sono state quattro denunce. In particolare due giovani di 18 e 21 anni sono stati sorpresi, in seguito a una perquisizione veicolare e personale, con oggetti atti ad offendere e arnesi da scasso; un uomo di 46 anni è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente stradale con feriti, mentre un 24enne, anche lui coinvolto in un sinistro, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio sulla circolazione stradale, sono state identificate 818 persone e fermati 510 veicoli, effettuati 34 controlli con etilometro, ritirate due patenti di guida ed elevate 24 contravvenzione per violazioni al codice della strada. Segnalate alla prefettura tre persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e hashish, per uso personale.