Controlli anti covid: sanzionati il titolare di un ristorante e un cliente senza Green pass

Le operazioni dei carabinieri a Terracina. Il personale del Nas ha sequestrato 50 chili di alimenti. Sanzioni per oltre 4mila euro

Servizio straordinario di controllo dei carabinieri, a Terracina, finalizzato in via prioritaria alla verifica della regolare applicazione delle misure anti covid nei locali. Nell'ambito delle operazioni, i carabinieri del comando locale, insieme al personale del Nucelo antisofisticazione e sanità di Latina, hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici e locali, constatando alcune irregolarità nella gestione di un bar e di un ristorante.

In questo contesto operativo, sono state contestate alcune violazioni amministrative ed emesse sanzioni per un totale di 4.300 euro. Il personale del Nas ha inoltre sottoposto a sequestro 50 chili di generi elementari e i militari hanno sanzionato il titolare del ristorante e un avventore in quanto sprovvisti della certificazione Green pass.