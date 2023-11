Controlli sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti, segnalati tre giovanissimi

Fine settimana di controlli sulla circolazione stradale e per il contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, da parte dei carabinieri della stazione di Terracina che hanno segnalato alla competente autorità Prefettizia, per uso personale non terapeutico, tre giovani del luogo di età compresa tra i 18 e 21 anni. I giovanissimi sono stati trovati in possesso, in due diverse circostanze, nel corso di perquisizioni personali, di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 4 grammi e mezzo circa. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Proseguono con incisività le attività di controllo dei militari della Compagnia di Terracina finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno, sempre più crescente, dello spaccio di sostanze stupefacenti.