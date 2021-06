Terracina, controlli agli imbarchi per Ponza e Ventotene: una persona trovata con la droga

Sono stati intensificati dal comando provinciale dei carabinieri di Latina i controlli nei pressi dei porti della provincia pontina. La prima tappa del progetto “Estate Sicura” avviato ormai da alcune settimane c’è stato nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno a Terracina. Qui sono stati effettuati controlli nei pressi degli imbarchi diretti alle isole di Ponza e Ventotene.

I servizi coordinati si sono avvalsi, oltre che delle Unità Territoriali, fra cui l’Aliquota Motociclisti del Nucleo Operativo e Radiomobile, anche delle unità cinofili antidroga di Santa Maria di Galeria di Roma.

In questo contesto, nel corso dei controlli, è stata sorpresa una persona in possesso di alcuni grammi di hashish, e per questo segnalata alla Prefettura competente. Nei prossimi giorni, fanno sapere dall’Arma pontina, proseguiranno analoghi controlli anche presso gli imbarchi di Formia e San Felice Circeo.