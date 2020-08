Terracina, controlli in mare della Guardia Costiera: sanzionati diportisti “indisciplinati”

Servizi anche in mare, oltre che in spiaggia, da parte della Guardia Costiera a Terracina. Le unità navali nel fine settimana hanno controllato 7 unità da diporto elevando 4 sanzioni amministrative per un totale di 4.590 euro.

Le violazioni riguardano l’assenza delle previste dotazioni di salvataggio e per la conduzione di moto d’acqua senza la prevista patente nautica; quest’ultima condotta illecita ha comportato anche il ritiro della dichiarazione di potenza del motore del mezzo nautico per un periodo di 15 giorni.