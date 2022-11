Pestaggio a sfondo omofobo nel bar: Daspo urbano per i quattro aggressori

Nuove misure Daspo sono state emesse in provincia di Latina dal questore su proposta della stazione dei carabinieri di Terracina. Dopo una valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della divisione anticrimine sono stati notificati quattro provvedimenti di Daspo urbani nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di una violenta aggressione.

Il Daspo urbano riguarda episodi e comportamenti violenti nei locali pubblici e punta ad allontanare persone ritenute socialmente pericolose per questo genere di reati. I fatti riguardano in particolare una violenta aggressione avvenuta in un bar di Terracina a sfondo omofobo. La vittima era un 47enne della zona, discriminato, insultato e pestato con calci e pugni per via del suo orientamento sessuale. L'uomo era stato costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale e gli era stata data una prognosi di 10 giorni per le ferite e le contusioni riportate.

Le successive indagini seguite dai carabinieri di Terracina hanno consentito già il mese scorso di identificare i quattro aggressori e di proporre al questore di Latina l’applicazione della misura di prevenzione del Daspo urbano nei loro confronti. I destinatari del provvedimento sono quattro uomini residenti a Fondi, di età compresa tra i 25 e i 37 anni, tutti con diversi precedenti di polizia. Tre di loro erano stati arrestati e per uno era stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ora per i quattro scatta anche il divieto di frequentare locali pubblici quali bar, taverne, ristoranti o discoteche ricadenti nel centro urbano del comune di Terracina. In caso di violazione rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8mila a 20mila euro. L'obiettivo del Daspo urbano è quello di mettere in campo lo stesso strumento già utilizzato contro gli ultrà in ambito sportivo e dunque impedire a soggetti violenti e pericolosi di stazionare in prossimità di locali pubblici.