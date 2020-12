Alla vista dei carabinieri getta via un involucro con la droga: scoperto a denunciato a Terracina

Alla vista del posto di blocco dei carabinieri ha cercato di disfarsi di un involucro di stupefacente, ma è stato scoperto e denunciato a piede libero. E' accaduto a Terracina, dove i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia del luogo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un ragazzo di 18 anni, originario di Braccianto ma residente in città.

Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha gettato via un involucro che conteneva 17,40 grammi di hashish, che i militari hanno però prontamente recuperato e sottoposto a sequestro. Per il 18enne è scattata una denuncia in stato di libertà.