Gestione illecita di rifiuti: scatta la denuncia per la De Vizia di Terracina

Alcune specifiche ispezioni ai mezzi della società che a Terracina si occupa del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani hanno portato alla denuncia in stato di libertà del responsabile tecnico della gestione dei rifiuti nonchè rappresentante legale della società De Vizia per l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti. I carabinieri del nucleo forestale di Terracina hanno cominciato a indagare in seguito all'esposto presentato da un cittadino e a una serie di segnalazioni arrivate dai residenti.

I forestalli hanno dunque avviato attività di osservazione e pedinamento nei primi giorni di settembre, riuscendo così ad accertare che in due diverse località, in particolare nell'area del mercato settimanale di viale Europa e nell'area parcheggio dell'ospedale Fiorini, in via Firenze, avvenivano sistematicamente attività di trasbordo di rifiuti urbani. Un'attività che, seppure consentita, non veniva effettuata, come accertato dai carabinieri, in modo conforme. Nell'operazione infatti si determinava uno sversamento a terra di rifiuti liquidi, percolato, causato dal mal funzionamento e della non idonea tenuta delle vasche dei mezzi.

I carabinieri forestali, valutate quindi le condizioni di degrado delle due aree in questione, con presenza di rifiuti liquidi a terra, hanno prescritto alla società l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, come impone la normativa sui reati ambientali. I militari hanno però imposto anche l'interruzione immediata delle attività sulle aree oggetto di accertamento, entrambe caratterizzate da una costante presenza di persone.

Dopo i primi accertamenti sui mezzi sono emerse ulteriori criticità ambientali anche nel corso di un'ispezione nel centro raccolta di rifiuti urbani di Terracina, in località Morelle. Alle criticità ambientali si sono aggiunge anche alcune violazioni amministrative relative alla non corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti del centro. Per queste ragioni è stato denunciato in stato di libertà il responsabile tecnico dell'azienda.