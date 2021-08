Sorvola a bassa quota il litorale spaventando i bagnanti: denunciato il pilota di un ultraleggero

Il 27 giugno scorso un aereo ha sorvolato a bassa quota la fascia di mare di sicurezza riservata alla balneazione, destando non poco scalpore fra i numerosi bagnanti che affollavano il litorale di viale Circeo, a Terracina. Ora i militari dell'ufficio circondariale marittimo, al termine di una capillare attività di indagine, hanno denunciato all'autorità giudiziaria il pilota del velivolo.

L’attività investigativa della Guardia Costiera è stata originata dalla comparsa di video denuncia che erano stati divulgati sui social e che riprendevano un aereo ultraleggero, di colore rosso, che viaggiava in direzione Sperlonga, sorvolare pericolosamente la superfice del mare, a poca distanza da ignari bagnanti che si trovavano in acqua. Le ricerche del velivolo si sono concentrate presso gli aerodromi sportivi del territorio pontino che hanno condotto alla scoperta dell’apparecchio da diporto/sportivo, modello Storm, utilizzato il giorno dell’accaduto.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente per violazione alle norme del Codice della Navigazione in materia di sicurezza della navigazione in relazione ai divieti imposti dalle regole dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e dall’ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo di Terracina. Al fine di salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, è sempre essenziale mantenere un criterio di prudenza e di rispetto delle normative vigenti.