Truffa dello specchietto a Terracina: scoperto e denunciato l'autore

Una denuncia scattata a Terracina per la truffa dello specchietto. I carabinieri dell'aliquota radiomobile, a conclusione di una specifica attività investigativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 32enne originario della provincia di Salerno.

Secondo quanto accertato dai militari l'uomo, mettendo in atto artifici e raggiri, in due distinti sinistri stradali aveva simulato la rottura dello specchietto retrovisore di un'auto. Con questo sistema aveva tentato di farsi consegnare dalle rispettive vittime la somma complessiva di 600 euro, 400 in una circostanza e 200 nel secondo episodio.