Viola il divieto di avvicinamento ai familiari, pregiudicato in manette

Non poteva avvicinarsi ai familiari né dimorare in provincia di Latina invece è stato sorpreso a litigare proprio con alcuni componenti del nucleo familiare a Terracina e per lui sono scattate le manette.

Ad intervenire sul posto gli uomini della Squadra Volante del locale commissariato in seguito ad una richiesta arrivata al numero unico di emergenza 112 per una lite in famiglia. Arrivati presso l'abitazione segnalata, gli agenti hanno sorpreso l’uomo, noto per i suoi precedenti penali e destinatario di un provvedimento cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia dì Latina e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi familiari, che stava litigando. Così è stato arrestato in flagranza di reato come previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Terracina, in attesa delle decisioni del giudice.