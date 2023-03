Abusi sessuali sull'allieva infermiera, il direttore del corso chiede il patteggiamento

Ha chiesto di patteggiare la pena l’infermiere 60enne direttore didattico del corso di Scienze infermieristiche dell’università ‘La Sapienza’ presso il polo di Terracina accusato di violenza sessuale su una studentessa.

L’uomo, assistito dall’avvocato Marcello Montalto, questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina per rispondere di una vicenda che risale a ottobre del 2001. Ad accusarlo un’allieva del corso del quale era responsabile presso l’ospedale ‘Fiorini’ di Terracina la quale ha presentato una denuncia ai carabinieri raccontando che A.M., queste le sue iniziali, l’avrebbe abbracciata ripetutamente, baciata sulle guance per poi tentare di baciarla sulle labbra abusando della sua autorità. La Procura della Repubblica aveva aperto un’inchiesta e una volta terminati gli accertamenti il pm Daria Monsurrò aveva ottenuto un provvedimento di sospensione dall’esercizio della sua funzione della durata di un anno per l'indagato.

Nell’udienza odierna la difesa ha chiesto di poter patteggiare la pena e il gup ha rinviato al 16 marzo prossimo. La vittima ha preannunciato di volersi costituire parte civile.