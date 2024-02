Mandata a casa dal pronto soccorso: la paziente ha un aneurisma, salva per miracolo

A febbraio del 2022 si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini. La donna, 58enne di Terracina, soffriva di ipertensione e il suo medico curante, che conosceva bene la sua storia clinica, le aveva raccomandato, in caso di pressione alta e forte mal di testa, di riferire ai medici i segni di un aneurisma cerebrale in via di rottura. Così, accompagnata dal marito in ospedale, aveva spiegato ai sanitari di aver avuto un improvviso attacco di mal di testa tanto forte da farle perdere l'equilibrio, con vomito, mancamenti, appannamenti e nausea.

Dopo aver trascorso due ore al pronto soccorso però la paziente era stata rimandata a casa, "senza una diagnosi differenziale ad esclusione di patologie e/o rischi gravi per la salute e per la vita", scrive l'avvocato Renato Matterelli nella citazione in giudizio della Asl. La donna in sostanza è viva per miracolo, salvata in emergenza dai medici del Goretti di Latina.

Il suo legale, nel ripercorre la vicenda clinica, evidenzia che "deve imputarsi ai sanitari del Dea di Terracina la mancata attuazione della più ampia attività di precauzione e prevenzione esclusiva del medico dell'urgenza-emergenza con l'obiettivo di evitare gli eventi avversi che non possono essere esclusi, come appunto l'emorragia subaracnoidea e la rottura di aneurismi". Ora il tribunale dovrà accertare se il personale sanitario del nosocomio di Terracina, dipendente dalla Asl di Latina citata in giudizio, abbia osservato le linee guida dei medici dell'Emergenza-Urgenza che, scrive l'avvocato Mattarelli, hanno obiettivi diversi rispetto ai medici dei reparti ospedalieri chiamati a fare diagnosi e terapie. Nell'atto di citazione contro la Asl, il legale spiega che il compito dei sanitari del pronto soccorso di Terracina era quello di compiere una diagnosi dell'aneurisma in fase di rottura già sulla base dei sintomi e dei segni e comunque con la tac che la 58enne ha più volte inutilmente richiesto.

Ma anche in mancanza di un "dovuto intuito diagnostico di un caso facile e cosiddetto scolastico", commenta l'avvocato della paziente, la donna non doveva essere dimessa dal pronto soccorso dopo due ore, ma trattenuta fino alla conclusione del percorso diagnostico “differenziale” per l'esclusione di rischi di repentina evoluzione mortale dovuta alla rottura dell'aneurisma cerebrale, poi effettivamente avvenuta a poche ore delle dimissioni. Nelle prime ore della mattina successiva alle dimissioni, la donna ha infatti sentito un colpo fortissimo con abbassamento di una palpebra. Dopo la nuova corsa al pronto soccorso la paziente, con un'emorragia cerebrale in corso si è sentita letteralmente dire dai sanitari: "Ora si che è il caso di fare la Tac".

Trasferita a Latina, è stata così salvata dai chirurghi cardiovascolare del Goretti, riportando tuttavia danni psico-fisici permanenti, puntualmente riassunti nell'atto di citazione dall'avvocato Mattarelli: la donna ha una paralisi del nervo cranico, un abbassamento permanente della palpebra di un occhio, perdita della vista; semi paralisi facciale; mal di testa continuo; deformazione del viso e depressione reattiva.