Si allontana da casa senza fare ritorno: scomparsa una donna a Terracina

E' uscita di casa a piedi questa mattina e non è più tornata mettendo in allarme i suoi familliari. Sono in corso da parte delle forze dell'ordine e della protezione civile le ricerche di Bruna D'Alessio, 73 anni, scomparsa oggi, 8 giugno, dalla sua abitazione di Terracina.

I familiari si sono rivolti anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?" che ha pubblicato un post con la descrizione della donna, alta 1,65, occhi azzurri, capelli bianchi. Quando è uscita da casa questa mattina tra le 7,45 e le 8, percorrendo la via Migliara 57, indossava una maglia rossa, un paio di pantaloni di colore nero, delle ciabatte e gli stessi orecchini che si vedono dalla foto diffusa dalla figlia attraverso un post pubblicato su Facebook. La donna ha inoltre una protesi all'anca e al ginocchio destro e, come specifica ancora la trasmissione, cammina gobba e ricurva verso sinistra. Non ha con sé documenti, cellulare e neppure gli occhiali da vista.