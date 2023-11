In auto con droga e proiettili, gli arrestati davanti al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il conducente e proprietario dell'auto trovato in possesso di 400 grammi di eroina, suddivisi in due ovuli da 200 grammi ciascuno, un coltello a serramanico e alcune cartucce da fucile risultate detenute illegalmente perché entrambi gli occupanti erano sprovvisti di idoneo titolo mentre l'altro uomo che viaggiava con lui ha negato di essere a conoscenza di quello che c'era a bordo del mezzo.

I due erano stati fermati sulla Frosinone mare in località Frasso dai carabinieri della compagnia di Terracina a causa dell'alta velocità dell'auto e nel corso del controllo all'interno dell'abitacolo, nascosta in alcune borse con attrezzi da lavoro, sono stati ritrovati la sostanza stupefacente e le cartucce. A casa del proprietario del veicolo i militari hanno poi scoperto altri 21 grammi di cocaina suddivisi in tre ovuli, altre cartucce da fucile e la somma in contanti di 1.150 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l'interrogatorio di convalida, assistiti dagli avvocati Maurizio Forte e Francesco Di Ciollo. Il proprietario dell'auto è rimasto in silenzio mentre il passeggero ha risposto alle domande del magistrato spiegando di non essere a conoscenza del fatto che a bordo ci fossero droga e proiettili. La Procura ha chiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere e il gip si è riservato di decidere.