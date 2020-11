Terracina, rubano due volte nello stesso negozio: identificati e denunciati dai carabinieri

Rubano per due volte nello steso negozio: identificati dai carabinieri sono stati denunciati a Terracina. Si tratta di un uomo di 43 anni e di una donna di 49 anni; i fatti sono accaduti nel mese di agosto e in quello di settembre.

Secondo quanto accertato dai militari della locale Stazione, i due sono considerati responsabili dei due furti messi a segno all’interno dello stesso esercizio commerciale riuscendo a rubare un tablet e uno smartphone. Identificati per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato; recuperato il telefono riconsegnato all’avente diritto.