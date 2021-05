Terracina: finisce ai domiciliari per furto, il giorno dopo viene arrestato per evasione

Il 68enne sorpreso fuori dal domicilio stabilito per la sua detenzione dopo essere stato arrestato per il furto

Finisce ai domiciliari per furto, il giorno dopo viene arrestato per evasione: protagonista di quanto accaduto a Terracina un uomo di 68 anni.

Nella giornata di oggi, martedì 18 maggio, nel corso di un controllo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della locale Compagnia hanno sorpreso l’uomo, che nella giornata di ieri era stato arrestato per furto e sottoposto propio alla misura dei domiciliari, fuori dall'abitazione stabilita per la sua detenzione.

Finito di nuovo in manette, questa volta per evasione, il 68enne al termine delle formalità di rito è stato ristretto nelle camere di sicurezza attesa della celebrazione del rito direttissimo prevista per domani presso il Tribunale di latina.