Evade dai domiciliari: 50enne arrestato di nuovo finisce in carcere

Un 50enne di Terracina è stato arrestato nella notte dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina.

Il gip ha infatti concordato i risultati delle indagini dei militari e ha disposto il trasferimento in carcere per l’uomo accusato di evasione dai domiciliari. Espletate le formalità di rito per il 50enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.