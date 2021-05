Festino con alcol e hashish: 20enne arrestato in flagranza, due giovani segnalati alla prefettura

Una festa a base di birra e droga. I partecipanti erano tutti giovanissimi di Terracina: due 20enni, un ragazzo di 19 anni e uno di 18. A questi si aggiunge l'organizzatore, un altro 20enne, individuato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e arrestato. A conclusione di una specifica attività di osservazione e controllo i militari hanno arrestato il giovane in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo è stato trovato infatti in possesso di 20 grammi di hashish, altre sette dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. La scorsa notta aveva appunto organizzato con gli amici un festino a base di alcol e droga. Due dei partecipanti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e sono stati segnalati alla prefettura di Latina come assuntori.