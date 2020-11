Due fratelli di Terracina trovati con oltre un etto di hashish, arrestati dalla polizia

Due fratelli di Terracina, trovati in possesso di oltre un etto di hashish, sono stati arrestati nell’ambito di una serie di controlli da parte della polizia di Roma.

Nello specifico, uno due due è stato fermato dagli agenti impegnati in un servizio nella Capitale, zona tra via F. Turati angolo via Gioberti; era a bordo della sua auto quando è stato sottoposto ad un controllo e trovato in possesso di 4.100 euro in contanti. E’ stato a questo punto che gli investigatori del commissariato Esquilino, insospettiti, hanno deciso di proseguire con gli accertamenti nell’abitazione dove c'era il fratello, trovando i 121 grammi di hashish. Entrambi sono stati a quel punto arrestati.