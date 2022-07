Inchiesta 'Free Beach', tutti al Riesame. Richiesta di autorizzazione a procedere per Procaccini

Si giocherà tutta davanti al Tribunale del Riesame di Roma la sorte di alcune delle persone colpite da misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta ‘Free Beach’ condotta dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina che ha affondato l’amministrazione comunale di Terracina.

Conclusi gli interrogatori da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota la difesa ha presentato ricorso, prima tra tutti l’ex sindaca Roberta Tintari tuttora agli arresti domiciliari, assistita dagli avvocati Dino Lucchetti e Massimo D'Ambrosio che puntano sull’insussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. Hanno presentato ricorso ai giudici della Libertà anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Davide Di Leo, assistito dagli avvocati Stefano Ciapanna e Fabio Bersani, e Corrado Costantino, dirigente comunale del Dipartimento settore demanio marittimo di Terracina, difeso dagli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci. E’ invece tornato in libertà l’ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi avendo il gip accolto la richiesta di revoca dell’ordinanza cautelare depositata dall’avvocato Giulio Mastrobattista. La Procura contesta agli indagati a vario titolo i reati ipotizzati di falso, turbata libertà negli appalti riguardanti l'affidamento in gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, rivelazione del segreto d'ufficio.

Ed è invece stata fissata per l’8 agosto prossimo dal gip Castriota l’udienza collegiale nella quale si discuterà la richiesta di autorizzazione a procedere presentata dalla Procura della Repubblica per la posizione dell'ex sindaco e europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, iscritto nel registro degli indagati. Una istanza necessaria per l’utilizzabilità di tutti gli atti che lo riguardano.