Lo straziante addio al piccolo Romeo Golia, investito a Terracina

La chiesa dei Santi Antonio da Padova e Annibale Maria a Napoli ha accolto ieri l’ultimo saluto al piccolo Romeo Golia, il bambino travolto e ucciso il 5 agosto scorso mentre attraversava l’Appia in pieno centro a Terracina.

Straziante il dolore dei familiari e degli amici durante la cerimonia funebre in particolare della madre davanti alla bara bianca del figlio. La donna, come riferisce Napoli Today, ha fatto leggere una lettera da lei scritta per Romeo. “Quante ne abbiamo passate insieme vita mia. Quante volte mi sono sentita inadeguata per essere stata sia madre che padre. Siamo ridiventati una famiglia – ha scritto la donna – circondati dall’affetto degli altri. Sono stati anni bellissimi. Cuore mio ti ritroverò. Sarai il fruscio del vento d’autunno, sarai nei fiori di primavera. Sarai i fiocchi di neve in inverno. Sarai con me Romi, non tardare. Ti aspetto”. L’11enne aveva perso il padre quando aveva due anni.

Il piccolo era con la mamma e le zie, e stava attraversando la strada nel tratto che porta verso il centro urbano, all’altezza del ristorante La Capannina e nei pressi del Tempio di Giove sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’auto guidata da un giovane di Fondi.

Sull’incidente che ha causato la morte di Romeo la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati per omicidio stradale il 18enne di Fondi che si trovava alla guida dell’auto pirata. Il giovane è risultato positivo al drug test.