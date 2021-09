Furti in serie sulle auto con la tecnica della gomma forata: due malviventi finiscono in carcere

Si tratta di un 51enne e di un 49enne di Napoli, arrestati in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale di Latina. I furti consumati ad aprile

I carabinieri della stazione di Terracina e del Norm della compagnia, in collaborazione con i colleghi della stazione di Napoli Borgo Loreto, hanno arrestato un 51enne e un 49enne entrambi di Napoli. I provvedimenti sono scattati in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, che ha concordato con la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dai carabinieri.

I due uomini sono ritenuti responsabili di aver consumato tre furti in danno di persone nel mese di aprile.

La tecnica utilizzata dai malviventi era quella di forare gli pneumatici delle auto delle vittime, per poi avvicinarsi proponendo un aiuto e rubando in realtà tutti gli oggetti personali e il denaro custoditi nei veicoli. I due ladri approfittavano del momento in cui le vittime erano impegnate a sostituire la gomma.