Ladri in azione in un appartamento: fuggono con 20mila euro in contanti

Un furto da 20mila euro consumato in un'abitazione di Terracina. I ladri hanno colpito la sera del 2 giugno, probabilmente tra le 21,40 e le 22,30. Per entrare nell'appartamento al primo piano di uno stabile hanno forzato la porta finestra che accede al solone e una volta all'interno si sono diretti verso una cassaforte che la proprietaria, una donna di 80 anni, nascondeva in casa.

I ladri hanno avuto tutto il tempo di individuare la cassaforte e di aprirla, tagliandola utilizzando un arnese elettrico. All'interno c'erano 20mila euro in denaro contante. Arraffatto il consistente bottino, la banda si è poi dileguata nella notte facendo perdere le tracce. L'anziana, resasi conto del furto, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri denunciando l'accaduto. Le indagini sono ora affidate ai militari del Nor- aliquota radiomobile della compagnia di Terracina, che hanno effettuato un sopralluogo in casa della signora per raccogliere elementi utili che possano consentire di rintracciare i responsabili del colpo.