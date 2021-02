Forzano una finestra e rubano in un appartamento: presi e denunciati due ladri minorenni

Due minori sono stati denunciati a Terracina per furto in un appartamento. In una via del centro un agente di polizia libero dal servizio ha notato i due ragazzi introdursi in modo furtivo all'interno del giardino di un'abitazione per poi forzare una finestra.

L'agenti, dopo aver chiesto l'ausilio della squadra volante del commissariato, ha seguito i due giovani nel giardino ed è poi riuscito, insieme al personale del commissariato, a bloccarli mentre uscivano dalla finestra dell'appartamento. I due hanno tentato la fuga ma sono stati fermati e trovati in possesso di diversi arnesi da scasso.

Il personale della polizia di Stato, entrato all’interno dell’abitazione, ha poi constatato che era stata messa completamente a soqquadro e gli oggetti di valore posizionati davanti alla finestra che era stata forzata, in attesa di essere portati via. I responsabili del furto, entrambi di etnia rom, sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma.