Furto di gasolio all'interno della ditta Cotral di Terracina: denunciato un meccanico

Un furto di gasolio all'interno della ditta Cotral di Terracina, in via delle Industrie. I carabinieri della compagnia di locale hanno scoperto il furto di tre taniche che contenevano complessivamente 75 litri di carburante. Dopo un'indagine lampo i militari hanno denunciato in stato di libertà un meccanico di 35 anni, che si era introdotto all'interno del deposito della ditta che si occupa di trasporto pubblico.

Si tratta in realtà dell'ennesimo episodio consumato in provincia e legato a un fenomeno che i carabinieri del comando provinciale di Latina aveva indagato in modo approfondito, tra il 2016 e il 2018, tanto da riuscire a disarticolare negli anni passati un grippo criminale che rubata carburante dall'oleodotto dell'Eni Gaeta-Pomezia grazie ad un sofisticato sistema di controllo e aspirazione elettrocomandato (di seguito le fotografie che si riferiscono alla precedente operazioni e che mostrano i depositi di stoccaggio oggetto dei furti).

