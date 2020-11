Furto a Terracina: ruba nel supermercato e tenta la fuga, bloccato e arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto a Terracina: provvidenziale l’intervento dei carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile che sono riusciti a bloccare il 42enne mentre stava tentando di scappare.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo di Cisterna poco prima aveva rubato merce all’interno del supermercato Conad di Terracina tentando poi di dileguarsi. Ma, prontamente bloccato dai carabinieri durante la fuga è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Nel corso della stessa attività è stata denunciata una donna, anche lei di Cisterna, per il concorso nel furto; la sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori.

Durante l’intervento i carabinieri hanno anche recuperato parte della refurtiva, del valore di circa 500 euro, restituita al proprietario.